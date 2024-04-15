24 Gardu Layanan Transaksi Disiapkan di GT Kalikangkung pada Arus Balik 2024

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol melalui PT Jasamarga Semarang Batang menyiagakan 24 gardu layanan transaksi di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang untuk mendukung rekayasa lalu lintas satu arah atau one way periode arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Gerbang Tol Kalikangkung yang terletak di KM 414 ini normalnya memiliki 15 gardu layanan transaksi menuju arah Semarang atau jalur A yang terdiri atas 8 gardu utama dan 7 gardu miring/Oblique Approach Booth (OAB)," ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dikutip Antara, Senin (15/4/2024).

Sedangkan untuk arah Jakarta atau jalur B mempunyai 9 gardu layanan transaksi yang terdiri atas 5 gardu utama dan 4 gardu OAB. Hal berbeda terjadi ketika rekayasa one way dilaksanakan, GT Kalikangkung akan membuka 24 gardu layanan transaksi yang seluruhnya mengarah ke Jakarta.

Rekayasa satu arah di GT Kalikangkung pada periode arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah mulai diberlakukan pada hari Sabtu 13 April 2024 pukul 15.00 WIB.

Pada H+2 Idul Fitri 1445 Hijriah tersebut, tercatat sebanyak 63.591 kendaraan melintasi GT Kalikangkung naik 354,0 persen dari lalu lintas normal sebanyak 14.007 kendaraan.