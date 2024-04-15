Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

24 Gardu Layanan Transaksi Disiapkan di GT Kalikangkung pada Arus Balik 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |22:04 WIB
24 Gardu Layanan Transaksi Disiapkan di GT Kalikangkung pada Arus Balik 2024
Arus Balik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol melalui PT Jasamarga Semarang Batang menyiagakan 24 gardu layanan transaksi di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang untuk mendukung rekayasa lalu lintas satu arah atau one way periode arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Gerbang Tol Kalikangkung yang terletak di KM 414 ini normalnya memiliki 15 gardu layanan transaksi menuju arah Semarang atau jalur A yang terdiri atas 8 gardu utama dan 7 gardu miring/Oblique Approach Booth (OAB)," ujar VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dikutip Antara, Senin (15/4/2024).

Sedangkan untuk arah Jakarta atau jalur B mempunyai 9 gardu layanan transaksi yang terdiri atas 5 gardu utama dan 4 gardu OAB. Hal berbeda terjadi ketika rekayasa one way dilaksanakan, GT Kalikangkung akan membuka 24 gardu layanan transaksi yang seluruhnya mengarah ke Jakarta.

Rekayasa satu arah di GT Kalikangkung pada periode arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah mulai diberlakukan pada hari Sabtu 13 April 2024 pukul 15.00 WIB.

Pada H+2 Idul Fitri 1445 Hijriah tersebut, tercatat sebanyak 63.591 kendaraan melintasi GT Kalikangkung naik 354,0 persen dari lalu lintas normal sebanyak 14.007 kendaraan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement