Subsidi BBM Bisa Bengkak Jadi Rp250 Triliun Imbas Konflik Iran-Israel

JAKARTA - Subsidi BBM dan LPG bisa membengkak dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya imbas konflik Iran-Israel. Hal ini bisa dilihat dari melonjaknya harga minyak dunia.

Harga minyak mentah atau Indonesia crude price diprediksi bakal meroket hingga USD100 per barel imbas memanasnya perang antara Iran-Israel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, naiknya ICP itu tentunya bakal berdampak terhadap anggaran subsidi serta kompensasi BBM dan LPG 3 Kg. Sebab, melonjaknya ICP itu lebih besar dari asumsi ekonomi makro yang dipatok dalam APBN 2024 sebesar USD82 per barel.

Dikatakan Tutuka, apabila ICP sesuai dengan perkirakan yakni USD100 per barel dengan kurs Rp15.900, maka subsidi dan kompensasi BBM naik menjadi Rp250 triliun dari sebelumnya diasumsikan dalam APBN 2024 sebesar Rp161 triliun. Kemudian untuk LPG 3 kg menjadi Rp106 triliun dari asumsi dalam APBN 2024 sebesar Rp83,3 triliun

"Nah tentunya totalnya ini akan sangat besar kalau kita totalkan itu bisa sampai Rp213 triliun, total subsidi kompensasi baik BBM maupun LPG. Nah kalau (ICP) naik ke USD110 ini akan menjadi jauh lebih besar totalnya mungkin sekitar Rp350 triliun nanti menjadinya," kata Tutuka di Jakarta.

Dia menambahkan, belakangan ICP memang menunjukan tren kenaikan harga sekitar USD5 per barel setiap bulan bahkan sebelum adanya konflik antara Iran dan Israel memanas.

"Jadi itulah kurang lebih gambaran untuk detailnya bahwa, untuk setiap kenaikan ICP yang USD5 per barel setiap bulan itu yang paling berpengaruh besar pertama terhadap subsidi LPG yang akan bertambah sekitar US$5 triliun. Kemudian yang kedua yang paling besar dengan kenaikan ICP UD5, kompensasi solar bertambah Rp6,42 triliun. Jadi itu 2 yang paling besar kenaikannya," kata Tutuka.