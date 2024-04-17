Begini Cara Jual Uang Koin Rp1.000, Bisa Laku Rp100 Juta

Cara menjual uang koin kelapa sawit (Foto: Bank Indonesia)

JAKARTA - Para kolektor koin kuno kerap mencari tahu bagaimana cara jual uang koin Rp1000 kelapa sawit agar laku dengan harga tinggi. Menjual uang jadul seperti uang koin pecahan Rp1.000 bergambar kelapa sawit bisa dilakukan dengan beberapa cara.

Terlebih lagi, uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit ini bisa dibilang cukup langka. Bank Indonesia (BI) menerbitkan uang ini pada 8 Maret 1993 dengan aturan emisi 2010. Bahan dari uang koin Rp1000 ada dua jenis yakni lingkar luar berbahan Cupro Nikel dan Lingkar dalam berbahan Aluminium Bronze.

Uang Rp1.000 kelapa sawit memiliki berat 8,60 gr, dengan diameter lingkar luar: 26,00 mm dan lingkar dalam: 18,00 mm. uang ini memiliki ketebalan 2,40 mm dan mempunyai warna putih dan kuning.

Lalu benarkah uang Rp1.000 kelapa sawit harganya sampai ratusan juta Rupiah?

Pada medio 2021, Masyarakat dihebohkan dengan fenomena uang jadul dijual dengan harga selangit hingga Rp100 juta di marketplace atau dijual secara online.

Berikut cara menjual uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Rabu (28/6/2023):

1. Jual ke komunitas penggemar uang kuno

Cara pertama bisa menjual ke komunitas penggemar uang kuno. Di dalamnya terdapat banyak kolektor dengan preferensi berbeda. Maka dari itu, pastikan memberikan deskripsi uang kuno secara detail beserta kondisinya. Biasanya penawaran akan bervariasi tergantung pada kebutuhan kolektor sendiri.