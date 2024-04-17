Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Evaluasi Mudik Lebaran 2024, Jokowi Perbaiki Skema Contraflow

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |18:38 WIB
Evaluasi Mudik Lebaran 2024, Jokowi Perbaiki Skema Contraflow
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memperbaiki skema rekayasa lalu lintas contra flow atau lawan arah dengan memperapat jarak penempatan barrier hingga memasang tameng pengaman.

Hal itu dikemukakan Menteri Koodinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai menghadiri rapat koordinasi di Rumah Dinas Wakil Presiden di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Untuk contra flow kan sudah hasil evaluasi terus langsung ditindaklanjuti. Sekarang barrier semakin diperapat, semula hanya 13 meter, sekarang diperapat jadi sekitar 8 meter," katanya dikutip Antara, Rabu (17/4/2024).

Selain itu, operator lalu lintas juga membangun tameng di sisi jalur untuk mencegah kendaraan keluar dari jalur lawan arah, kata Muhadjir menambahkan.

"Kemudian nanti akan kita bangun semacam penangkis kalau nanti ada kendaraan yang bergeser ke jalur yang berlawanan, nanti ada beberapa pembatas," katanya.

Halaman:
1 2
