Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RMK Energy (RMKE) Raup Laba Rp308,9 Miliar pada 2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |15:25 WIB
RMK Energy (RMKE) Raup Laba Rp308,9 Miliar pada 2023
Laba Saham RMKE (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT RMK Energy Tbk (RMKE) melaporkan laba bersih sebesar Rp308,9 miliar di sepanjang tahun 2023 lalu. Perseroan mengantongi pendapatan usaha sebesar Rp2,6 triliun atau sedikit turun sebesar 6,6% year on year, mencapai target yang telah disesuaikan perseroan sebesar 100%.

Sementara itu, dampak negatif dari tutupnya operasional RMKE selama tiga bulan terakhir dapat diminimalisasi dengan pertumbuhan pendapatan dari segmen jasa sebesar 24,0% year on year menjadi Rp769,5 miliar.

“Namun, segmen penjualan batu bara mengalami dampak yang cukup besar karena selain normalisasi harga batu bara, juga terdampak produksi batu bara yang turun karena cuaca yang buruk pada semester pertama, serta kendala operasional yang dihadapi perseroan pada semester kedua,” kata Direktur Utama RMKE, Vincent Saputra saat konferensi pers di Wisma RMK Jakarta pada Kamis (18/4/2024).

Adapun, kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan usaha dari segmen penjualan batu bara menurun sebesar 15,6% year on year menjadi Rp1,8 triliun. Secara total, pendapatan usaha tidak terdampak signifikan karena ditopang oleh kinerja operasional yang dapat dipertahankan dan dipacu pada akhir tahun 2023.

Volume muatan tongkang perseroan sebanyak 7,6 juta metrik ton batu bara, sedikit turun sebesar 3,2% dan volume penjualan batu bara sebesar 2,4 juta metrik ton batu bara atau sedikit turun 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179782/mnc_sekuritas-h2od_large.jpg
MNC Sekuritas bersama BEI dan Purwanto AM Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Universitas Telkom Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179184/saham_top_losers-Pi4F_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan di BEI Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179158/saham_top_gainers-qoZA_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 128,33 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178828/sampoerna_beli_patriot_bond_danantara-2guV_large.jpg
Sampoerna (HMSP) Beli Patriot Bond Danantara Rp500 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement