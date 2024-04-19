IHSG Akhir Pekan Akan Bergerak di Level 7.122-7.280

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Pergerakan indeks akan berada di kisaran 7.122 – 7.280.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, Support IHSG pada 7.122 berhasil dipertahankan, potensi menguat kembali terbuka.

"Pada Outlook kali ini kami lebih terfokus pada analisis teknikal, dimana IHSG membentuk pola head & shoulders yang memiliki neckline pada 7122 namun karena berhasil dipertahankan, maka pola ini gagal terkonfirmasi dan membuka peluang untuk penguatan kembali," tulis William dalam analisisnya, Jumat (19/4/2024).

Di akhir pekan ini, William mengestimasikan berakhirnya pengujian support dan IHSG mulai bergerak menguat dipimpin oleh saham-saham big banks.

"Pada perdagangan sepekan ini, IHSG sempat melemah dengan adanya panic selling karena sentimen pelemahan Rupiah, namun karena net sell asing sudah terjadi sejak beberapa minggu sebelumnya, maka kondisi jenuh jual pada IHSG pun cepat tercapai sehingga koreksi yang terjadi sangat terbatas," jelasnya.

Secara teknikal, IHSG memiliki pola head & shoulders dengan neckline pada 7.122. Sepekan ini terlihat keberhasilan IHSG untuk bertahan di atas neckline ini sehingga pola gagal terkonfirmasi.

"Pola bearish yang gagal terkonfirmasi adalah indikasi penguatan karena berhasilnya support baru dibentuk," katanya.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 35.97 poin (+0.50%) menuju 7166,81 pada perdagangan hari Kamis 18 April 2024.