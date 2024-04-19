IHSG Berpeluang Naik, Berikut Riset MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang menguat pada perdagangan hari ini. Sebelumnya IHSG bergerak menguat 0,5% ke 7.166 disertai dengan munculnya volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama masih mampu berada di atas 7.066 sebagai support terdekatnya, sehingga IHSG masih ada peluang untuk menguat.

"Sehingga pergerakan IHSG masih berpeluang menguat ke rentang area 7.260 hingga 7.306," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (19/4/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.045, 6.958 dan resistance 7,.238, 7.298.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,800-1,835

Target Price: 1,900, 1,960

Stoploss: below 1,725