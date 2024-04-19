214 Saham Melemah, IHSG Dibuka Turun pada Level 7.131

IHSG Dibuka Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan akhir pekan. IHSG melemah 0,49% ke level 7.131,45.

Tiga menit berjalannya perdagangan, Jumat (19/4/2024), indeks komposit semakin tertekan sebesar 1,03% di 7.092,82. Sebanyak 123 saham menguat, 214 saham turun, sementara 161 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp921,55 miliar dari net-volume 921,37 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 1,62% di 920,34, indeks JII turun 0,87% di 514,90, indeks MNC36 merosot 1,70% di 352,96, dan IDX30 jatuh 1,57% di 467,01.

Sebanyak 10 sektor berada di zona merah yakni bahan baku 0,01%, konsumer siklikal 0,50%, keuangan 1,20%, kesehatan 0,48%, industri 0,87%, infrastruktur 1,09%, konsumer nonsiklikal 0,59%, properti 0,32%, teknologi 0,37%, dan transportasi 0,34%. Sedangkan yang menguat hanya energi 0,17%.