Berikut Daftar Uang Koin Indonesia yang Mengandung Emas

JAKARTA - Indonesia memiliki sejumlah uang koin yang memiliki kandungan emas. Pada beberapa kesempatan Bank Indonesia (BI) pernah menerbitkan uang koin yang mengandung emas.

Namun, pada saat ini beberapa nominal uang koin tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk alat transaksi. Uang koin ini biasanya dijadikan incaran oleh para kolektor.

Ini dia daftar uang koin Indonesia yang mengandung emas:

1. Uang Koin Rp100.000 Seri Cagar Alam

Uang Koin Rp100.000 Seri Cagar Alam ini sendiri merupakan uang koin yang memiliki kandungan 900/1000 kadar emas dan memiliki berat 33,437 gram. Bank Indonesia mulai menerbitkan uang koin ini pada tahun 1974 dengan gambar burung Garuda dan tulisan Bank Indonesia pada bagian depan, kemudian pada bagian belakang memiliki gambar komodo.