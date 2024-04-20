Kenalan dengan Wanita Terkaya di Indonesia, Penguasa Batu Bara-Sawit Berharta Rp87,8 Triliun

JAKARTA – Dua wanita asal Indonesia masuk kedalam daftar orang terkaya di Indonesia versi forbes 2024. Harta kedua wanita tersebut mencapai angka puluhan triliun.

Kekayaan keduanya yang cukup fantastis membawa mereka ke jajaran wanita terkaya di Indonesia 2024. Kedua wanita tersebut adalah Wirastuty Fangiono dan Dewi Kam

Dilansir dari Forbes, Jakarta, Jumat (19/4/2024) berikut informasi selengkapnya mengenai kedua perempuan tersebut:

Wirastuty Fangiono

Wirastuty Fangiono yang memiliki harta sebanyak USD1,2 miliar atau setara Rp19,5 triliun (kurs Rp16.265 per USD) menjadi salah satu wanita terkaya di Indonesia. Kekayaan wanita berusia 51 tahun ini bersumber dari bisnis kelapa sawit.

Pada tahun 2021, Wirastuty Fangiono memimpin perusahaan kelapa sawit FAP Agri yang IPO di Indonesia.

Di samping itu, Wirastuty Fangiono juga memegang saham di sebuah perusahaan minyak sawit First Resources. Perusahaan tersebut dipimpin oleh adik laki-lakinya Ciliandra Fangiono dan terdaftar di Singapura

Dewi Kam

Dewi Kam dengan total kekayaan USD4,2 miliar atau setara Rp68,3 triliun (kurs Rp16.265 per USD) masuk ke dalam deretan wanita terkaya di Indonesia 2024 menurut forbes. Sektor batu bara menjadi sumber kekayaan dari wanita berusia 73 tahun ini.

Sebagian kecil saham perusahaan pertambangan batu bara Bayan Resources di Indonesia milik Low Tuck Kwong dipegang oleh Dewi Kam