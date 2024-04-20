Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kenalan dengan Wanita Terkaya di Indonesia, Penguasa Batu Bara-Sawit Berharta Rp87,8 Triliun

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |05:15 WIB
Kenalan dengan Wanita Terkaya di Indonesia, Penguasa Batu Bara-Sawit Berharta Rp87,8 Triliun
Mengenal 2 Wanita Terkaya Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Dua wanita asal Indonesia masuk kedalam daftar orang terkaya di Indonesia versi forbes 2024. Harta kedua wanita tersebut mencapai angka puluhan triliun.

Kekayaan keduanya yang cukup fantastis membawa mereka ke jajaran wanita terkaya di Indonesia 2024. Kedua wanita tersebut adalah Wirastuty Fangiono dan Dewi Kam

Dilansir dari Forbes, Jakarta, Jumat (19/4/2024) berikut informasi selengkapnya mengenai kedua perempuan tersebut:

Wirastuty Fangiono

Wirastuty Fangiono yang memiliki harta sebanyak USD1,2 miliar atau setara Rp19,5 triliun (kurs Rp16.265 per USD) menjadi salah satu wanita terkaya di Indonesia. Kekayaan wanita berusia 51 tahun ini bersumber dari bisnis kelapa sawit.

Pada tahun 2021, Wirastuty Fangiono memimpin perusahaan kelapa sawit FAP Agri yang IPO di Indonesia.

Di samping itu, Wirastuty Fangiono juga memegang saham di sebuah perusahaan minyak sawit First Resources. Perusahaan tersebut dipimpin oleh adik laki-lakinya Ciliandra Fangiono dan terdaftar di Singapura

Dewi Kam

Dewi Kam dengan total kekayaan USD4,2 miliar atau setara Rp68,3 triliun (kurs Rp16.265 per USD) masuk ke dalam deretan wanita terkaya di Indonesia 2024 menurut forbes. Sektor batu bara menjadi sumber kekayaan dari wanita berusia 73 tahun ini.

Sebagian kecil saham perusahaan pertambangan batu bara Bayan Resources di Indonesia milik Low Tuck Kwong dipegang oleh Dewi Kam

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement