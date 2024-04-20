Kenapa Beton Harus Dimandikan? Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan alasan mengapa beton harus disiram atau dimandikan.

Mungkin pernah terlintas ketika melihat ada beton yang disiram. Beton sebagai salah satu bahan konstruksi pembangunan juga butuh "mandi" agar segar dan tetap kokoh.

Sama halnya dengan manusia, beton juga butuh perawatan khusus yaitu menyiram beton. Perawatan menyiram beton kerap dilakukan oleh para pekerja industri.

BACA JUGA: Minibus Tabrak Beton Pembatas Jalan Gatot Subroto

Melansir Instagram Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sabtu (20/4/2024), ternyata beton juga butuh disiram agar kuat berdiri meskipun dibawah terik matahari.