HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, hingga BP AKR

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |08:54 WIB
Perbandingan Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, hingga BP AKR
Harga BBM hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo hingga BP AKR. Pertamina memutuskan tidak melakukan perubahan harga jual BBM non subsidi per April 2024. Dengan demikian, harga BBM yang dijual Pertamina ini masih sama dengan periode Februari 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan keputusan tidak melakukan perubahan harga mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM.

"Penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan hasil evaluasi oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi formula harga yang berlaku. Berdasarkan perhitungan evaluasi harga serta dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri ini, maka manajemen memutuskan untuk tidak menaikkan harga di bulan April ini," terang Irto dalam keterangan resminya.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga BBM per April 2024. Mengikuti jejak Shell, SPBU Vivo juga melakukan penyesuaian harga BBM per 1 April 2024. Keputusan ini berlaku untuk beberapa jenis BBM.

Senada, harga BBM di SPBU BP-AKR juga mengalami penyesuaian harga per April 2024. Dikutip dari website resminya, manajemen bp-AKR berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar dapat selalu menghadirkan bahan bakar berkualitas bagi kendaraan Indonesia.

"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis manajemen.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut perbandingan harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR yang berlaku hari ini, Minggu (21/4/2024):

SPBU Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Dexlite: Rp14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp15.100 per liter

