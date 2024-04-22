Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS: Ekspor Indonesia Turun 4,1% Jadi USD22,43 Miliar di Maret 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |11:46 WIB
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor Indonesia mencapai USD22,43 miliar pada Maret 2024.

Ekspor ini naik 16,40% dibandingkan Februari 2024. Namun, nilai ekspor Indonesia ini turun 4,19% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Plt. Kepala BPS Amalia A Widyasari mengatakan, nilai ekspor migas tercatat USD1,29 miliar atau naik 5,62%. Nilai ekspor non migas juga naik sebesar 17,12% dengan nilai USD21,15 miliar.

"Peningkatan nilai ekspor Maret secara bulanan didorong peningkatan ekspor nonmigas terutama pada logam mulia, dan perhiasan, permata dengan andil 4,85%," ungkap Amalia dalam Rilis BPS Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2024, Senin (22/4/2024).

Ekspor nonmigas bulan Maret juga ditopang oleh besi baja dengan andil sebesar 2,35%, serta lemak dan minyak hewan atau nabati dengan andil 1,71%.

Sementara itu, secara tahunan, semua sektor meningkat kecuali sektor pertambangan dan lainnya yang turun sebesar 19,72%. Lalu, ekspor komoditas pertanian naik 14,07%.

"Kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan indonesia yaitu batu bara besi dan baja serta CPO dan turunanya. Nilai ekspor tiga komoditas ini kira-kira beri share 29,54% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Maret 2024," ujarnya.

