Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Cawapres Usai Sidang Putusan MK, Ini Kata Pengusaha

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari paslon 01 dan 03.

"Kadin Indonesia mengikuti perkembangan dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03," ungkap Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Senin (22/4/2024).

Arsjad menuturkan, Kadin Indonesia juga menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024.

"Kadin Indonesia juga menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan kemenangan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02 dalam Pemilu Presiden 2024," tegas Arsjad.

Arsjad mengatakan, Kadin Indonesia tetap berfokus mengembangkan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan inovasi bisnis lintas sektor. Ia pun menerangkan bahwa Kadin Indonesia tetap berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan perencanaan jangka panjang ekonomi nasional hingga tahun 2045.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Kadin Indonesia bertujuan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045," terang Arsjad.

Oleh sebab itu, Arsjad juga menuturkan Kadin Indonesia secara resmi mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.

"Kadin Indonesia meyakini bahwa penetapan resmi dari KPU dan putusan MK yang telah diumumkan akan memberikan kepastian bagi dunia usaha yang berdampak pada kemajuan ekonomi," tutur Arsjad.