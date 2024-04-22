Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tinggal Scan, Penjual Gultik Siapkan Pembayaran Digital Mudahkan Transaksi Konsumen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:26 WIB
Tinggal Scan, Penjual Gultik Siapkan Pembayaran Digital Mudahkan Transaksi Konsumen
Penjual Siapkan Pembayaran Digital Mudahkan Transaksi Konsumen (Foto: Okezone/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memaksimalkan pembayaran non tunai, salah satunya dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hal itu untuk menunjang layanan transaksi yang dibutuhkan konsumen.

Penjual gule tikungan (Gultik) Purnomo Setiawan mengatakan pola transaksi yang dilakukan konsumen saat ini memang sudah berubah. Sebab, konsumen lebih senang melakukan pembayaran digital ketimbang konvensional.

"Banyak yang meminta pembayaran non tunai saat ini," kata Purnomo saat ditemui Okezone.com belum lama ini.

Pria asal Solo itu mengatakan sejak dua tahun lalu pun sudah menyediakan QRIS setelah mengajukan pembuatan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Langkah itu dia lakukan agar konsumen tidak berpaling dan mendapatkan kenyamanan transaksi.

"Saya mengajukan QRIS ke BRI. Untuk pembuatannya cepat karena hanya satu hari. QRIS bisa digunakan setelah saya mendapatkan barcode untuk transaksi," katanya.

Dia mengatakan saat ini sangat terbantu dengan adanya pembayaran digital. Pasalnya, penjualan usahanya cukup stabil sejauh ini.

"Pembayaran lewat QRIS cukup lumayan. Persentasenya pembayaran QRIS dan tunai bisa 50% banding 50%," ucapnya.

Senada dengan hal itu penjual bakso malang di Depok, Sudar mengatakan usahanya itu sejak 1995, tetapi baru dua tahun terakhir menyediakan layanan pembayaran QRIS. Sebab, banyak pelanggan yang memintanya menyediakan layanan itu untuk memudahkan transaksi.

Lewat pembayaran itu membuatnya tidak perlu menyiapkan uang kembalian. Jadi, transaksi antara penjual dan pembeli akan cepat serta dirinya sangat terbantu saat sedang ramai.

"Pembayaran pakai QRIS BRI dalam satu hari bisa Rp700 ribu sampai Rp1 jutaan. Omzet satu hari saat ini sekitar Rp2 jutaan," kata Sudar.

Pria asal Malang mengatakan usahanya yang berada Jalan Masjid Al Ittihat, Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, mengalami penurunan setelah pandemi covid-19. Jadi, dia pun memutar cara agar usaha kembali meningkat, salah satunya menyediakan pembayaran digital, dan pemesanan online.

"Terpenting, saya lengkapi fasilitas untuk pembayaran," ucapnya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180260/bri_bagi_dividen-D2ls_large.jpg
BRI Bakal Bagikan Dividen di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/278/3159310/bri-RDGX_large.jpg
BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148892/rupiah-stxj_large.jpg
Cara Mencairkan BSU Rp600.000 di BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148889/rupiah-5Eyd_large.jpg
BRI Salurkan BSU 2025 Rp600.000, Cek Rekening Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148456/bri_prioritas-q42K_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru Layanan Prioritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/455/3148044/agen_brilink-lx4j_large.jpg
Agen BRILink Jadi Peluang Usaha, Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement