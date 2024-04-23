Advertisement
HOME FINANCE

Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 22301:2019 BCMS

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |12:05 WIB
Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 22301:2019 BCMS
BRI raih ISO 22301:2019 BCMS. (Foto: dok BRI)
JAKARTA - BRI berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi nasabahnya. Hal ini diwujudkan dengan sertifikasi ISO 22301:2019 BCMS atau Business Continuity Management System yang telah diperoleh perusahaan pada Jumat (19/04/2014).

Sertifikat ini merupakan standar keberlangsungan usaha operasional yang sesuai dengan banking financial transaction yang berlaku di dunia guna menjaga keberlangsungan usaha serta memastikan keberlanjutan usaha.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan bahwa ISO 22301 akan menciptakan standar yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengintegrasikan sebuah proses bisnis terbaik dalam BCMS (Business Continuity Management System), sekaligus untuk menyelaraskan dengan regulasi yang berlaku.

“Selain itu, dalam jangka panjang melalui penerapan ISO 22301, maka perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan bahwa bisnis tersebut handal dalam menghadapi kondisi-kondisi baik yang terprediksi maupun kondisi yang tidak terprediksi khususnya di era disrupsi saat ini,” ucapnya.

Agus menambahkan, penerimaan sertifikasi ISO 22301:2019 BCMS ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi BRI, sehingga BRI akan terus berupaya meningkatkan sistem manajemen kontinuitas bisnis guna memastikan operasional yang lancar dan kepuasan nasabah yang lebih baik di masa depan.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto. (Foto: dok BRI)


