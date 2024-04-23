Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Toko Emas Diserbu Warga Usai Lebaran

Didit Junaidi , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |20:20 WIB
Viral! Toko Emas Diserbu Warga Usai Lebaran
Viral Toko Emas Diserbu Warga. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Viral toko emas diserbu warga usai Lebaran 2024. Toko emas tersebut berada di Pasar Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pemilik Toko Emas Martin menjelaskan, ramainya toko emas karena baru buka setelah tutup libur Lebaran selama 1 minggu. Alhasil, saat buka banyak sekali pelanggan toko yang ingin bertransaksi jual dan beli.

"Jadi kemarin viral itu libur Lebaran. Libur lebaran kita itu sekitar 1 minggu, jadi kemarin pas buka orang pada mau jual numpuk di satu hari yang sama, makanya seperti kemarin," ujar Martin, Selasa (23/4/2024).

Menurutnya, pembeli dan penjual emas ditokonya relatif normal di hari biasa. Seperti hari ini, tidak terlalu membludak seperti waktu awal buka setelah libur Lebaran.

"Transaksi jual beli kurang lebih beberapa puluh orang, kemarin kan membludak banget. Sekarang cuma tiga sampai orang," ujarnya.

Martin menerangkan, toko emasnya tidak menjual emas seperti Antam atau logam mulia. Yang dijual adalah emas perhiasan yang kadar tidak sama seperti emas logam mulia,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/622/3179362/harga_emas-VGOY_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas Naik Jadi Rp2,4 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178928/harga_emas_antam-ZKrq_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178674/emas_antam-TjQG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp16.000, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/622/3178414/emas_antam-8IFi_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Anjlok Rp177.000! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178169/emas_antam-Pn1F_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp72.000, Dekati Rekor Tertinggi Rp2,5 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177886/emas_antam-FDGv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp13.000 Jadi Rp2.415.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement