Viral! Toko Emas Diserbu Warga Usai Lebaran

JAKARTA - Viral toko emas diserbu warga usai Lebaran 2024. Toko emas tersebut berada di Pasar Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pemilik Toko Emas Martin menjelaskan, ramainya toko emas karena baru buka setelah tutup libur Lebaran selama 1 minggu. Alhasil, saat buka banyak sekali pelanggan toko yang ingin bertransaksi jual dan beli.

"Jadi kemarin viral itu libur Lebaran. Libur lebaran kita itu sekitar 1 minggu, jadi kemarin pas buka orang pada mau jual numpuk di satu hari yang sama, makanya seperti kemarin," ujar Martin, Selasa (23/4/2024).

Menurutnya, pembeli dan penjual emas ditokonya relatif normal di hari biasa. Seperti hari ini, tidak terlalu membludak seperti waktu awal buka setelah libur Lebaran.

"Transaksi jual beli kurang lebih beberapa puluh orang, kemarin kan membludak banget. Sekarang cuma tiga sampai orang," ujarnya.

Martin menerangkan, toko emasnya tidak menjual emas seperti Antam atau logam mulia. Yang dijual adalah emas perhiasan yang kadar tidak sama seperti emas logam mulia,