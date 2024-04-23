Jadi Pejabat Terkaya di Indonesia, Ini Rutinitas Miliarder Dato Tahir

JAKARTA – Sebagian orang pasti pernah bermimpi untuk menjadi kaya. Namun, dalam prosesnya tentu tak lepas dari kebiasaan hidup yang disiplin, seperti Dato Sri Tahir.

Tahir merupakan pendiri grup Mayapada dan termasuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Bisnisnya pun beragam mulai dari stasiun televisi hingga rumah sakit. Selain pengusaha, dia juga merupakan Anggota Dewan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pada sebuah kesempatan, Tahir membagikan bahwa tidur cepat serta bangun pagi merupakan rutinitas setiap harinya.

Tahir mengatakan setiap harinya setelah bangun pagi, ia menyantap sarapan dan membaca koran. Lalu, ia melanjutkan aktivitasnya dengan membaca artikel-artikel untuk menambah pengetahuannya.

“Bangun pagi di Jakarta saya bangun jam 05:30. Saya baca koran kira-kira tujuh koran. Makan pagi paling pagi jam 05:30 sudah makan pagi. Setelah itu, saya mulai melihat berita dan saya perdalam pengetahuan saya bagaimana keadaan, peperangan Ukraina dan Rusia, pertandingan antara Tiongkok dan Amerika, pengaruh Cina dan Indonesia, semua saya pelajari. Jadi saya memperlengkap, mengupgrade, menyusun diri dengan pengetahuan,” kata Dato Sri Tahir dikutip dari YouTube kampus Petra.