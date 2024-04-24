Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang 250 Ribu per Hari

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |23:07 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang 250 Ribu per Hari
5 Apliksai Penghasil Uang Rp250 Ribu per Hari. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA – 5 aplikasi penghasil uang 250 ribu per hari ini bisa dijadikan sebagai opsi bagi siapapun yang ingin menghasilkan pendapatan tambahan.

Aplikasi-aplikasi ini termasuk golongan aplikasi penghasil uang yang gratis. Untuk mengoperasikannya, pengguna hanya membutuhkan gadget dan internet yang memadai.

Berikut deretan 5 aplikasi penghasil uang 250 ribu per hari:

1. Shopee

Siapa sangka, aplikasi yang biasa menjadi tempat masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Caranya cukup mudah untuk dilakukan, masyarakat dapat menghasilkan uang dengan cara menonton video pendek yang ada di Shopee. Semakin lama menonton video-videonya, semakin banyak koin yang terkumpul.

Koin-koin yang terkumpul dapat menjadi potongan harga, voucher dan juga uang asli yang akan masuk ke dalam saldo ShopeePay.

2. TikTok

Aplikasi viral yang satu ini juga dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan uang 250 ribu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik logo kotak hadiah yang muncul di halaman utama. Lalu, tekan tombol merah dan pengguna akan diarahkan untuk menonton video yang berada di laman For Your Page (FYP).

Pengguna dapat mengumpulkan koin setelah menonton video paling lama 30 menit. Koin yang telah dikumpulkan dapat dicairkan melalui e-Wallet. Semakin banyak video yang ditonton, maka semakin banyak koin yang akan didapatkan.

3. Survei

Tidak hanya melalui aplikasi, pengguna juga dapat menghasilkan uang 250 ribu per hari dengan mengisi survei online melalui Google Opinion Rewards, Toluna atau Survey Junkie.

Caranya hanya dengan memasukkan opini ke dalam beberapa pertanyaan dan ada juga yang harus memainkan beberapa permainan kecil.

Halaman:
1 2
