HOME FINANCE

Viral Video Uang Hilang untuk Serangan Bansos, BRI Pastikan Hoax

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:08 WIB
Viral Video Uang Hilang untuk Serangan Bansos, BRI Pastikan Hoax
BRI pastikan video viral uang hilang untuk serangan bansos adalah hoax. (Foto: dok BRI)
JAKARTA - Sebelumnya akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) pada 23 April 2024 mengunggah sebuah video yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik dengan narasi bahwa adanya kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang.

Kasus tersebut merupakan efek dari Pemilu yang membutuhkan uang untuk serangan-serangan bansos dan juga untuk membantu pemerintah yang merusak demokrasi.

Pada video yang viral di media sosial dan beredar di Whatsapp Group tersebut, pengunggah juga mengajak masyarakat untuk menarik uangnya yang ada di BRI dan menyimpannya sendiri.

BRI memastikan video yang tengah viral di media sosial terkait “Uang Hilang di BRI adalah efek dari Pemilu untuk Serangan Bansos” adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa perseroan akan mengambil langkah tegas terkait hal ini karena mencederai reputasi BRI.

1 2
