Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bos Samsung Jay Y Lee Jadi Orang Terkaya di Korsel, Punya Harta Rp186,3 Triliun

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |05:30 WIB
Bos Samsung Jay Y Lee Jadi Orang Terkaya di Korsel, Punya Harta Rp186,3 Triliun
Orang Kaya Korsel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pewaris Samsung Electronics, Jay Y Lee, telah menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Korea Selatan. Lee menjadi sang pewaris brand elektronik terkenal tersebut karena memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan pendapatan saham Samsung Electronics.

Tidak hanya di tahun ini, Lee disebut-sebut sebagai orang terkaya di Korea Selatan selama empat tahun setelah kepergian ayahandanya, Lee Kun-Hee, yang merupakan orang terkaya di Korea Selatan sejak 2005.

Pada Oktober 2022, Lee diposisikan sebagai Executive Chairman Samsung Electronics. Posisi tersebut sebelumnya merupakan posisi ayahandanya pada tahun 2020.

Selama menduduki posisi sebagai Executive Chairman Samsung Electronics, Lee telah mencapai kekayaan sebesar USD11,5 miliar (setara dengan Rp186,3 triliun dan kurs senilai Rp16.200 per USD).

Terlepas dari itu, Lee memiliki riwayat pernah terkena pidana di tahun 2017. Lee dipenjara karena pernah terkena kasus penyuapan terhadap orang kepercayaan dari mantan Presiden Park Geun-Hye. Setelah itu pada tahun 2018, dirinya dinyatakan bebas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement