Bos Samsung Jay Y Lee Jadi Orang Terkaya di Korsel, Punya Harta Rp186,3 Triliun

JAKARTA – Pewaris Samsung Electronics, Jay Y Lee, telah menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Korea Selatan. Lee menjadi sang pewaris brand elektronik terkenal tersebut karena memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan pendapatan saham Samsung Electronics.

Tidak hanya di tahun ini, Lee disebut-sebut sebagai orang terkaya di Korea Selatan selama empat tahun setelah kepergian ayahandanya, Lee Kun-Hee, yang merupakan orang terkaya di Korea Selatan sejak 2005.

Pada Oktober 2022, Lee diposisikan sebagai Executive Chairman Samsung Electronics. Posisi tersebut sebelumnya merupakan posisi ayahandanya pada tahun 2020.

Selama menduduki posisi sebagai Executive Chairman Samsung Electronics, Lee telah mencapai kekayaan sebesar USD11,5 miliar (setara dengan Rp186,3 triliun dan kurs senilai Rp16.200 per USD).

Terlepas dari itu, Lee memiliki riwayat pernah terkena pidana di tahun 2017. Lee dipenjara karena pernah terkena kasus penyuapan terhadap orang kepercayaan dari mantan Presiden Park Geun-Hye. Setelah itu pada tahun 2018, dirinya dinyatakan bebas.