Pembangunan Jalan Tol Tempino Simpang Ness Mulai Bebas Lahan

JAKARTA - Pembangunan jalan tol seksi empat Tempino - Simpang Ness sepanjang 19 kilometer memasuki tahap land clearing atau pembebasan lahan.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Jambi terus berlanjut.

“ini, pemerintah mulai melakukan pengerjaan jalan tol Tempino Simpang Ness. Tahapan ini mulai dikerjakan Senin (22/4/2024),” katanya dikutip Antara, Sabtu (26/4/2024).

Ibnu menjelaskan tahapan land clearing tol Tempino Simpang Ness ini sesuai dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang harus segera dikerjakan saat meninjau pengerjaan jalan tol Bayung Lencir Tempino pekan lalu.

Ia mengerjakan untuk progres pembebasan lahan lahan di seksi empat ini terus dipercepat. Saat ini, progresnya sudah mencapai 70 persen.