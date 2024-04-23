Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,1 Juta Kendaraan Selama Mudik 2024, Naik 75%

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |19:53 WIB
Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,1 Juta Kendaraan Selama Mudik 2024, Naik 75%
Jalan tol trans sumatera dilintasi 2,1 juta kendaraan (Foto: Hutama Karya)
A
A
A

JAKARTAJalan Tol Trans Sumatera dilintasi 2,1 juta kendaraan selama periode Mudik 2024. PT Hutama Karya (Persero) mencatat kendaraan melintas meningkat 75% dari Volume Lalu Lintas (VLL) normal atau mengalami peningkatan 35% (YoY).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan tingginya angka tersebut menunjukkan antusiasme pemudik untuk menjadikan Tol Trans Sumatera sebagai pilihan jalur mudik menuju kampung halaman. Hutama Karya mencatat puncak arus mudik terjadi pada H-4 Lebaran yakni 6 April 2024 dengan 115.064 kendaraan melintas, sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+4 yakni 14 April 2024 dengan jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 163.000 kendaraan.

“Pertumbuhan trafik tertinggi terdapat pada Ruas Indrapura-Kisaran seksi Indrapura-Lima Puluh dengan persentase peningkatan 129% dibandingkan dengan VLL Normal," kata dia, Selasa (23/4/2024).

Sementara ruas dengan trafik tertinggi yaitu Ruas Terbanggi Besar–Kayu Agung dengan total VLL sebanyak lebih dari 411.000 kendaraan. Antusias pengguna jalan tol juga nampak di ruas fungsional yaitu Tol Indrapura-Kisaran seksi Lima Puluh-Kisaran pada 4-21 April dan Bangkinang-XIII Koto Kampar pada 5-17 April dengan lebih dari 160.000 kendaraan yang melintas.

Dari evaluasi pelayanan selama momen mudik lebaran 2024, Hutama Karya menemukan trafik kendaraan yang melintas setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 H terbilang lebih tinggi dibandingkan sebelum lebaran, ini diperkirakan karena banyaknya keluarga yang menunda mudik dan memilih untuk melakukan perjalanan setelah lebaran, terbukti dari tingginya lonjakan pada 11/04 atau H+1 lebaran sebanyak 141.347 kendaraan atau meningkat 141% dibandingkan VLL normal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement