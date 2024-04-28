3 Cara Investasi Reksadana agar Cuan

JAKARTA - Saat ini masyarakat berlomba-lomba melakukan investasi, salah satunya investasi reksa dana. Rutin adalah kunci untuk memperoleh keuntungan dari reksa dana.

Para investor yang ingin terjun ke dalam investasi reksa dana pastinya bertanya-tanya mengenai reksa dana yang memiliki keuntungan terbesar. Namun sebenarnya reksa dana apapun dapat memberi keuntungan dengan pengelolaan yang baik.

Berikut saran mengelola reksa dana agar dapat cuan dilansir dari Instagram pribadi Chief Executive Officer Zapfinance, Prita Hapsari Ghozie, Minggu (28/4/2024).

1. Investasi secara rutin

Semakin sering investasi yang ditanamkan investor dapat membuat keuntungan berpotensi lebih besar.