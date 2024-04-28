7 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Rp600 Ribu per Hari

JAKARTA – Ini adalah 7 aplikasi penghasil uang 2024 Rp600 ribu per hari. Masyarakat dapat mencoba aplikasi tersebut untuk menghasilkan uang dengan mudah dan cepat.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Minggu (28/4/2024) berikut 7 aplikasi penghasil uang 2024 Rp600 ribu per hari yang bisa dicoba:

1. JadiDuit

JadiDuit sangat direkomendasikan karena mudah untuk digunakan. Terdapat misi yang harus diselesaikan untuk mendapatkan poin. Poin yang sudah dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi voucher atau uang tunai.

2. Cash App

Cara mendapatkan uang dari Cash App cukup mudah, pengguna hanya perlu menyelesaikan beberapa misi. Tugas lain yang dapat dikerjakan adalah mengisi survei serta meninggalkan komentar untuk pengguna lainnya. Untuk menambah poin yang dikumpulkan, pengguna dapat menonton iklan agar bisa ditukarkan menjadi saldo e-wallet.

3. Toloka

Toloka adalah aplikasi yang berbasis misi untuk menghasilkan uang. Aplikasi ini memberikan imbalan yang beragam kepada penggunanya sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Jangan khawatir, toloka tidak meminta deposit kepada pengguna.

4. CashPop

CashPop merupakan aplikasi yang memberikan koin kepada penggunanya setelah menyelesaikan misi. Misi yang tersedia dalam aplikasi ini mulai dari browsing, chatting, hingga menonton video. Para pengguna hanya perlu menyelesaikan misi yang diberikan saja, tidak perlu mengundang teman. Koin yang dihasilkan dapat dicairkan ke e-wallet, seperti dana.