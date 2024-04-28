Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Rp600 Ribu per Hari

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |17:03 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Rp600 Ribu per Hari
Aplikasi penghasil uang Rp600 ribu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini adalah 7 aplikasi penghasil uang 2024 Rp600 ribu per hari. Masyarakat dapat mencoba aplikasi tersebut untuk menghasilkan uang dengan mudah dan cepat.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Minggu (28/4/2024) berikut 7 aplikasi penghasil uang 2024 Rp600 ribu per hari yang bisa dicoba:

1. JadiDuit

JadiDuit sangat direkomendasikan karena mudah untuk digunakan. Terdapat misi yang harus diselesaikan untuk mendapatkan poin. Poin yang sudah dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi voucher atau uang tunai.

2. Cash App

Cara mendapatkan uang dari Cash App cukup mudah, pengguna hanya perlu menyelesaikan beberapa misi. Tugas lain yang dapat dikerjakan adalah mengisi survei serta meninggalkan komentar untuk pengguna lainnya. Untuk menambah poin yang dikumpulkan, pengguna dapat menonton iklan agar bisa ditukarkan menjadi saldo e-wallet.

3. Toloka

Toloka adalah aplikasi yang berbasis misi untuk menghasilkan uang. Aplikasi ini memberikan imbalan yang beragam kepada penggunanya sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Jangan khawatir, toloka tidak meminta deposit kepada pengguna.

4. CashPop

CashPop merupakan aplikasi yang memberikan koin kepada penggunanya setelah menyelesaikan misi. Misi yang tersedia dalam aplikasi ini mulai dari browsing, chatting, hingga menonton video. Para pengguna hanya perlu menyelesaikan misi yang diberikan saja, tidak perlu mengundang teman. Koin yang dihasilkan dapat dicairkan ke e-wallet, seperti dana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement