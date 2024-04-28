Cara Mengaktifkan FB Pro untuk Mencari Uang di Facebook

JAKARTA - Simak cara mengaktifkan FB Pro Untuk Mencari Uang di Facebook. Bagi pengguna aktif FB jangan sampai melewatkan kesempatan ini.

Facebook merupakan salah satu media sosial yang menawarkan banyak fasilitas untuk penggunanya. Berbagai fasilitas yang dimiliki berfokus untuk membantu pengguna bersosialisasi dengan teman digitalnya. Mulai dari beranda, bertukar pesan hingga like dan komentar untuk menanggapi postingan teman.

Selain bersosialisasi, pengguna bisa menghasilkan pendapatan yang tidak bisa dihitung sedikit.

Dilansir dari laman resmi facebook, dengan mode professional pengguna dapat menggunakan fasilitas khusus. Seperti tambahan kategori profil, dasbor professional, monetasi konten hingga fitur keamanan tambahan.

Mode Pro akan mengubah setelan “siapa yang dapat mengikuti saya” menjadi publik. Ini akan membuat postingan kita muncul pada beranda orang-orang. Dengan menggunakan Mode Pro, pengikut tidak akan dibatasi oleh Facebook.