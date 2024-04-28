Banyak Kasus Viral di Bea Cukai, Begini Jawaban Anak Buah Sri Mulyani

JAKARTA - Ditjen Bea Cukai menjadi sorotan lantaran beberapa kasus penanganan yang viral di media sosial. Viral kasus pembelian sepatu senilai Rp10 juta yang dikenakan bea masuk hingga lebih dari Rp31 juta.

Saking hebohnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai harus turun tangan. Baru-baru ini, anak buah Sri Mulyani, Yustinus Prastowo yang menjabat sebagai Staff Khusus Menteri Keuangan juga buka suara menanggapi layanan Bea Cukai yang tengah jadi sorotan tersebut.

Dia mengucapkan terimakasih kepada masyarakat atas kritis dan masukan yang diberikan.

"Terima kasih kami haturkan untuk banyak masukan dan kritik yang disampaikan utk perbaikan layanan pemerintah, khususnya bidang kepabeanan," katanya dalam sebuah cuitan di media sosial X, Minggu (28/4/2024).

Lebih lanjut, Yustinus menyampaikan bahwa atasannya, Sri Mulyani juga telah memberikan arahan yang tegas dan konkret untuk menanggapi kehebohan yang terjadi. Ia pun mengungkap akan ada rapat lanjutan yang membahas kasus pembelian sepatu yang viral itu.

"Bu Sri Mulyani tadi malam memberi arahan yang tegas dan konkret. Usai dinas LN, beliau akan segera memimpin Rapim. Pimpinan DJBC diberi tugas memikirkan terobosan dalam jangka pendek ini," ujarnya.