HOME FINANCE HOT ISSUE

ExxonMobil Cepu Limited Lakukan Pemboran Sumur Minyak Blok Cepu

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |19:28 WIB
ExxonMobil Cepu Limited Lakukan Pemboran Sumur Minyak Blok Cepu
SKK Migas dan Exxonmobil lakukan pengeboran sumur baru (Foto: SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - SKK Migas dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) melakukan peningkatan produksi migas nasional dengan melakukan pemboran sumur B-13. Kegiatan pemboran sumur ini merupakan pemboran sumur pertama dalam kegiatan pemboran Banyu Urip Infill Clastic di Blok Cepu, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan pemboran sumur Banyu Urip Infill Clastic dilakukan mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) sumur infill Carbonate dan 2 (dua) sumur infill Clastic.

Sumur pertama B13 berada di antara sumur eksisting lapangan Banyu Urip bojonegoro dan dibor directional menggunakan rig PDSI-40.3 dengan rencana kedalaman akhir sumur 6527 ftMD selama 50 hari ke depan.

Setelah pemboran B13 akan dilanjutkan dengan sumur B12 dan kedua sumur tersebut akan langsung diproduksikan melalui tie in ke fasilitas produksi Banyu Urip. Selanjutnya akan diikuti oleh pengeboran 3 sumur infill Carbonate dan 2 sumur infill Clastic di well pad yang berbeda.

Kegiatan pemboran Banyu Urip terutama dari sumur Infill Clastic diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak secara nasional dan kontribusinya dapat mendukung produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) di tahun 2030.

Kepala Divisi pengeboran dan perawatan sumur, Surya Widyantoro mengatakan SKK Migas akan terus mengawal setiap upaya peningkatan produsi migas dan mencari sumur-sumur baru atau existing guna meningkatkan produksi minyak dan gas nasional.

“Pemboran sumur baru dan perawatan sumur eksisting di tahun 2024 akan gencar dilakukan KKKS dengan pengawasan SKK Migas,” kata Surya, Minggu (28/4/2024).

