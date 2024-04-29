Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Investasi Rp401,5 Triliun di Kuartal I-2024, Didominasi Asing

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:13 WIB
Realisasi Investasi Rp401,5 Triliun di Kuartal I-2024, Didominasi Asing
Realisasi Investasi 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Invetasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi invetasi Rp401,5 triliun pada kuartal I-2024. Capaian tersebut 24,3% dari target yang diberikan Presiden Rp1.600 triliun.

Realisasi invetasi sepanjang kuartal I-2024 tumbuh 22,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama taun 2023 lalu atau tumbuh 9,8% jika dibandingkan dengan realisasi kuartal IV 2023 sebelumnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadahlia menjelaskan, total realisasi invetasi itu terbagi atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada kuartal I 2024, realisasi invetasi Asing alias PMA mendominasi dengan total Rp204,4 triliun atau setara 50,9%. Sedangkan untuk invetasi lokal atau PMDN pada kuartal I 2024 ini mencapai Rp197,1 triliun atau 49,1%.

"Sepanjang kuartal I 2024 invetasi telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 547.419 orang," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (29/4/2024).

Adapun 5 subsektor terbesar pada realisasi invetasi pada triwulan I 2024 ini terdiri dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp48,1 triliun, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp48 triliun.

Kemudian sektor pertambangan mendapatkan investasi sebesar Rp42,3 triliun, kawasan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp29,4 triliun, dan industri makanan mendapatkan investasi Rp29 triliun sepanjang kuartal I 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327/hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177324/investasi-TN1g_large.jpg
Realisasi Investasi Tembus Rp491,4 Triliun di Kuartal III-2025, Serap 694.478 Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement