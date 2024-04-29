Segini Gaji Rizky Ridho, Kapten Timnas Indonesia U-23

JAKARTA – Segini gaji Rizky Ridho kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23. Rizky Ridho Ramadhan lahir pada tanggal 21 November 2001 di Surabaya, Jawa Timur.

Rizky merupakan bek tengah dari Elite Pro Academy (EPA) yang merupakan sistem bentukan liga sepak bola dari PSSI. Bakat penampilannya terlihat di usia muda pada saat dia membawa Persebaya dan menjuarai EPA U-20 di tahun 2019.

Melalui penampilan tersebut, Rizky dipanggil oleh Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-18 Piala AFF U-18 di Vietnam. Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga dirinya menjadi pemain pilihan Persebaya di Piala Menpora 2021.

Namanya kemudian naik daun ke dunia persepakbolaan nasional setelah tampil apik dengan Timnas Indonesia U-19. Penampilannya membuat dirinya dipromosikan dari tim muda Persebaya menuju tim senior.

Selama lebih dari tiga tahun bersama Bajul Ijo, Rizky Ridho tampil dengan cukup konsisten di 43 laga dan mencetak 3 gol. Berkat performa yang konsisten dan kegigihannya ini juga membuatnya menjadi langganan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Tidak hanya Shin Tae-yong, kapten Timnas ini juga menjadi kepercayaan Indra Sjafri untuk menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Dirinya dan kawan-kawan berhasil membawa medali emas setelah penantian 32 tahun lamanya.