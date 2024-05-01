Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Bandara di Sulawesi Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ruang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |20:10 WIB
7 Bandara di Sulawesi Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ruang
Bandara ditutup imbas erupsi gunung ruang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 7 bandara di Sulawesi Utara terdampak erupsi gunung Ruang. Hal ini diumumkan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) atau AirNav Indonesia.

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia, Hermana Soegijantoro melaporkan, per hari ini, Rabu (1/5/2024), terdapat 5 bandara yang dilakukan perpanjangan penutupan operasional, dan 2 bandara sudah dibuka. Berikut daftar bandara yang ditutup, dan sudah dibuka akibat erupsi Gunung Ruang:

1. Bandara Djalaluddin, Gorontalo (WAMG), dengan 2 nomor NOTAM yaitu: C0599/24 NOTAMR C0585/24 dan NOTAM C0606/24 NOTAMR 0599/24, diperpanjang penutupannya mulai 01 Mei 2024 pukul 09.17 WITA s.d 01 Mei 2024 pukul 24.00 WITA

2. Bandara Sitaro, Siau (WAMO), dengan nomor NOTAM: C0604/24 NOTAMR C0578/24, diperpanjang penutupannya mulai 01 Mei 2024 pukul 12.37 WITA s.d 02 Mei 2024 pukul 12.00 WITA (Estimasi)

3. Bandara Bolaang Mongondow (WAMI) dengan nomor NOTAM: C0601/24 NOTAMR C0577/24, diperpanjang penutupannya mulai 01 Mei 2024 pukul 12.02 WITA s.d 02 Mei 2024 pukul 12.00 WITA (Estimasi)

4. Bandara Pohuwato (WAFZ) dengan nomor NOTAM: C0602/24 NOTAMR C0581/24, diperpanjang penutupannya mulai 01 Mei 2024 pukul 12.05 WITA s.d 02 Mei 2024 pukul 12.00 WITA (Estimasi)

Halaman:
1 2
