HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berikut 3 Orang Terkaya Termuda di Indonesia 2024, Ada yang Punya Harta Rp34 Triliun

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |06:28 WIB
Berikut 3 Orang Terkaya Termuda di Indonesia 2024, Ada yang Punya Harta Rp34 Triliun
Orang Kaya Muda RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini 3 orang terkaya termuda di Indonesia 2024. Ketiga orang ini mempunyai bisnis pertambangan, perfilman hingga minyak sawit. Mereka juga masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Salah satu dari mereka memiliki kekayaan yang fantastis hingga Rp103.6 triliun. Menjadi orang terkaya di Indonesia, tak selalu ditentukan oleh faktor usia. Begitu juga kekayaan seseorang tak selalu orang yang sudah berusia matang hingga 60-70 tahunan. Berikut 3 nama pengusaha muda yang masuk dalam daftar.

1. Manoj Punjabi

Orang terkaya termuda di Indonesia selanjutnya ada nama Manoj Punjabi.Dia mempunyai harta kekayaan USD2,1 miliar atau setara Rp34 triliun.

Sumber kekayaan miliarder 51 tahun ini berasal dari MD Pictures, perusahaan yang bergerak di sektor rumah produksi film. Manoj Punjabi merupakan pendiri MD Pictures.

