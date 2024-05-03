XL Axiata Rombak Jajaran Direksi-Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (EXCL) merombak susunan direksi dan komisaris. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2024.

Rapat juga membahas perubahan susunan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata.

Perubahan mengenai direksi ini berlaku sejak diakhirinya rapat hingga berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.

“Salah satu item persetujuan yang tadi kita dapatkan dari pemegang saham adalah mengenai susunan direksi dan dewan komisaris untuk periode 2024 dan 2029,” ucap Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Jumat (3/5/2024).

Perubahan susunan direksi ini mencakup pengangkatan satu Direktur baru, satu orang anggota Komisaris dan dua orang anggota Komisaris Independen sebagai pengganti dari anggota Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Berikut hasil akhir susunan Direksi XL Axiata yang baru dan efektif sejak ditutupnya Rapat:

Presiden Direktur : Dian Siswarini

Direktur : Yessie Dianty Yosetya

Direktur : Feiruz Ikhwan

Direktur : David Arcelus Oses

Direktur : Abhijit Jayant Navalekar

Direktur : I Gede Darmayusa

Direktur : Rico Usthavia Frans