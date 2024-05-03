Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

XL Axiata Rombak Jajaran Direksi-Komisaris, Ini Susunan Terbarunya

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |19:28 WIB
XL Axiata Rombak Jajaran Direksi-Komisaris, Ini Susunan Terbarunya
XL rombak susunan direksi dan komisaris (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (EXCL) merombak susunan direksi dan komisaris. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2024.

Rapat juga membahas perubahan susunan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris XL Axiata.

Perubahan mengenai direksi ini berlaku sejak diakhirinya rapat hingga berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029.

“Salah satu item persetujuan yang tadi kita dapatkan dari pemegang saham adalah mengenai susunan direksi dan dewan komisaris untuk periode 2024 dan 2029,” ucap Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Jumat (3/5/2024).

Perubahan susunan direksi ini mencakup pengangkatan satu Direktur baru, satu orang anggota Komisaris dan dua orang anggota Komisaris Independen sebagai pengganti dari anggota Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Berikut hasil akhir susunan Direksi XL Axiata yang baru dan efektif sejak ditutupnya Rapat:

Presiden Direktur : Dian Siswarini

Direktur : Yessie Dianty Yosetya

Direktur : Feiruz Ikhwan

Direktur : David Arcelus Oses

Direktur : Abhijit Jayant Navalekar

Direktur : I Gede Darmayusa

Direktur : Rico Usthavia Frans

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/278/3016996/ihsg-hari-ini-berpotensi-bertahan-di-level-7-000-cyTzw22kKb.jpeg
IHSG Hari Ini Berpotensi Bertahan di Level 7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/278/3016813/ihsg-menguat-ke-7-036-pada-akhir-perdagangan-CiezgSyGFY.jfif
IHSG Menguat ke 7.036 pada Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/278/3016241/ihsg-pekan-depan-diprediksi-fluktuatif-pada-level-6-900-7-000-ZrCCtlgEta.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Fluktuatif pada Level 6.900-7.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016043/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-tapi-transaksi-harian-naik-Qb92c4zKBs.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok tapi Transaksi Harian Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3016029/ihsg-pekan-depan-diproyeksi-melemah-ke-level-6-860-NepwpvbV8I.jpeg
IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah ke Level 6.860
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/278/3015998/deretan-saham-paling-anjlok-pekan-ini-Q3IX6hSsCr.jpeg
Deretan Saham Paling Anjlok Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement