HOME FINANCE HOT ISSUE

Warga Jakarta Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Segera Dicairkan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |11:58 WIB
Warga Jakarta Siap-Siap! Bansos Beras 10 Kg Segera Dicairkan
Bansos Beras Cair. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahap kedua. Di mana sebelumnya sempat ditunda distribusinya lantaran proses verifikasi data KPM.

Saat ini, penyaluran bansos beras 10 kg difokuskan di DKI Jakarta dengan total penerima mencapai 269.000 KPM. Di mana, jumlah beras yang diberikan sebanyak 2.690 ton per bulannya.

Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, bansos beras tahap kedua seyogyanya sudah disalurkan sejak April 2024 kemarin, namun pada periodesasi itu proses verifikasi data masih dilakukan oleh otoritas terkait, maka bantuan pangan ini baru mulai diberikan per Jumat (3/5/2024) hari ini.

Karena itu, periodesasi bansos beras tahap kedua yang terhitung tiga bulan atau April, Mei, Juni akan didistribusikan seluruhnya dengan rentan waktu dua bulan kalender saja, yakni Mei dan Juni.

“Pagi ini kita memulai lagi penyaluran bantuan pangan ya, untuk daerah Jakarta. Dan di Jakarta total keluarga penerima manfaatnya sebanyak 269.000, sehingga penyaluran kurang lebih 2.690 ton beras per bulan,” ujar Bayu saat ditemui di kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan.

“Ini adalah bantuan pangan tahap dua. Dan tahap dua adalah April, Mei, Juni, tapi kemarin ada proses verifikasi data dan lain-lain, kita akan kerjakan tiga bulan dalam penyaluran dua bulan kalender ya, itu tiga bulan penyaluran untuk April, Mei, Juni. Disalurkan, Mei, Juni kita akan selesaikan disitu,” paparnya.

Halaman:
1 2
