HOME FINANCE HOT ISSUE

KSSK Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2024 Stagnan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |16:59 WIB
KSSK Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2024 Stagnan
Ekonomi global diproyeksi stagnan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

"KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global, serta gejolat geopolitik yang eskalatif, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi KSSK di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Bendahara Negara itu menuturkan, dalam laporan terbaru World Economic Outlook yang diterbitkan pada bulan April 2024, IMF memproyeksikan ekonomi global stagnan pada level 3,2% year on year untuk tahun 2024.

Sementara itu, perekonomian Amerika Serikat tumbuh pada level 2,5% year on year untuk tahun 2023 dan diperkirakan akan menguat 2,2% pada tahun 2024 dengan menguatnya permintaan domestik dan aktivitas manufaktur Amerika yang juga masih ekspansif.

"Masih kuatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat tersebut diikuti dengan laju inflasi yang masih tinggi dan meningkat pada beberapa bulan terakhir telah mendorong potensi penundaan dimulainya pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed. Ini artinya higher for longer terjadi di Amerika Serikat," urai Menkeu.

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, di Tiongkok, perkiraan pertumbuhan melambat dari 5,2 persen year on year pada tahun 2023 menjadi 4,6 persen di tahun 2024. Pada bulan April 2024, dinamika ekonomi keuangan global mengalami perubahan sangat cepat dengan kecenderungan ke arah negatif. Akibat eskalasi perang di timur tengah dan juga ketegangan geopolitik yang makin tinggi.

Halaman:
1 2
