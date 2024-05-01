Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tantangan Kabinet Prabowo-Gibran di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |19:30 WIB
Tantangan Kabinet Prabowo-Gibran di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Tantangan kabinet Prabowo-Gibran (Foto: Indef)
A
A
A

JAKARTA - Susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi cerminan seberapa efektif pemerintahan akan dijalankan. Secara efektivitas, tata kelola pemerintahan Indonesia dibanding negara ASEAN lain berada di ranking kedua terendah.

Hal ini diungkapkan Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam diskusi ”Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif".

Menurut Andry, institusi dan tata kelola yang baik akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pemerintahan juga secara signifikan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun belakangan ini terus mengalami stagnasi, bisa jadi salah satu alasannya karena minimnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi," paparnya, Rabu (1/5/2024).

Dia menilai, kabinet koalisi yang besar akan menguntungkan bagi presiden terpilih untuk memperlancar program-programnya. Tetapi itu juga indikasi akan lumpuhnya check and balances di parlemen.

"Backsliding democracy antara lain tercipta dari tiadanya resistensi parlemen terhadap segala kebijakan eksekutif," imbuhnya.

Untuk itu, dukungan koalisi yang besar juga otomatis akan menciptakan kabinet yang besar dan karenanya, membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar.

"Kabinet Prabowo-Gibran kemungkinan akan didominasi oleh politisi," kata dia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
