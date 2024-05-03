Jokowi:Pabrik Industri Baterai Listrik Beroperasi Bulan Depan

JAKARTA - Presiden Jokowi mengungkap bahwa bulan depan pabrik industri baterai kendaraan listrik sudah mulai beroperasi. Jokowi berharap beroperasinya pabrik membuat ekosistem kendaraan listrik segera terbentuk.

"Nanti bulan depan, itu yang namanya pabrik Industri baterai sudah mulai berproduksi, jadi kita harapkan ini ekosistem ini segera terbangun, segera terbentuk," kata Jokowi usai meninjau Pameran Kendaraan Listrik di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Jokowi mengatakan bahwa saat ini sudah ada 59 pabrik motor listrik yang sudah mulai berproduksi. Lalu ada 5 pabrik mobil listrik dan 1 pabrik truk listrik.

"Ini bangunan besar ekosistem EV ini betul-betul harus kita jaga, jangan sampai ada hambatan-hambatan. Saya kira goalnya ke sana," kata Jokowi.