HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa yang Membuat Tas Hermes Sangat Mahal? Ini Jawabannya

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |22:01 WIB
Apa yang Membuat Tas Hermes Sangat Mahal? Ini Jawabannya
Apa yang membuat tas hermes sangat mahal (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Apa yang membuat tas Hermes sangat mahal? Saat ini tas Hermes menjadi sorotan publik. Hermes ialah brand atau merek mewah yang luxurious ternama asal Prancis.

Lantas apa yang membuat tas Hermes sangat mahal? berikut jawabannya.

Hermes adalah salah satu brand dari berbagai tas mahal di dunia, Tas Hermes dibandrol dengan harga yang sangat fantastis. Harga jualnya dipatok mulai dari ratusan juta rupiah bahkan hingga miliaran rupiah.

Menjadi hal lumrah bagi artis papan atas serta istri pejabat gemar mengoleksi tas Hermes dengan harga ratusan juta tersebut. Sehingga tidak jarang pengguna tas eksklusif tingkat dunia ini juga kerap dinilai sebagai seseorang dengan status sosial tingkat atas.

Apa yang membuat tas Hermes sangat mahal? Ini jawabannya:

1. Bahan Berkualitas/Premium

Melansir Hermes.com, Jumat (3/5/2024), sejak 1837 Hermes telah memproduksi barang menggunakan bahan kulit berkualitas dunia. Brand ini terus berkembang menjadi produsen tas serta koper, karena pada awalnya Hermes hanya memproduksi pelana kuda.

Hermes terkenal dengan kualitas kulit yang digunakannya, kebanyakan brand ini menggunakan kulit anak sapi. Tidak hanya itu produksi tas Hermes juga berasal dari hewan seperti aligator, buaya, burung unta serta kadal.

Emas atau kancing berlian juga kerap menjadi bahan premium yang digunakan untuk mempercantik tas Hermes.

Halaman:
1 2
