Makin Banyak Miliarder, Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Naik 9,14%

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan tren simpanan orang kaya di bank bertumbuh signifikan pada kuartal I-2024.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, simpanan nasabah di bank umum dengan besaran di atas Rp5 miliar tersebut tumbuh 9,14% dibandingkan 6,10% pada Februari 2024.

"Kita lihat simpanan di bank umum di atas Rp5 miliar itu tumbuhnya adalah sebesar 9,14% tumbuhnya jauh lebih cepat dari Februari yang 6,10%," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2024, Jumat (3/5/2024).

Menurut Purbaya, tabungan masyarakat yang di bawah Rp100 juta juga tumbuh positif pada Maret 2024, yakni tumbuh 7,3%. Sementara itu, pada bulan sebelumnya hanya tumbuh 5,17% dan pada Maret 2023 lalu hanya sebesar 3,1%.

“Tapi yang baiknya tabungan di bawah Rp100 juta juga tumbuh baik di bulan Maret tumbuh sebesar 7,3% naik dibandingkan Februari 5,17%, tahun lalu Maret 2023 tumbuhnya 3,1%,” kata Purbaya.