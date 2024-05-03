Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Makin Banyak Miliarder, Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Naik 9,14%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |18:25 WIB
Makin Banyak Miliarder, Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Naik 9,14%
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan tren simpanan orang kaya di bank bertumbuh signifikan pada kuartal I-2024.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, simpanan nasabah di bank umum dengan besaran di atas Rp5 miliar tersebut tumbuh 9,14% dibandingkan 6,10% pada Februari 2024.

"Kita lihat simpanan di bank umum di atas Rp5 miliar itu tumbuhnya adalah sebesar 9,14% tumbuhnya jauh lebih cepat dari Februari yang 6,10%," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2024, Jumat (3/5/2024).

Menurut Purbaya, tabungan masyarakat yang di bawah Rp100 juta juga tumbuh positif pada Maret 2024, yakni tumbuh 7,3%. Sementara itu, pada bulan sebelumnya hanya tumbuh 5,17% dan pada Maret 2023 lalu hanya sebesar 3,1%.

“Tapi yang baiknya tabungan di bawah Rp100 juta juga tumbuh baik di bulan Maret tumbuh sebesar 7,3% naik dibandingkan Februari 5,17%, tahun lalu Maret 2023 tumbuhnya 3,1%,” kata Purbaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178947/rupiah-mp8y_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Capai Rp9.771,3 Triliun per September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/622/3164091/uang-evAt_large.jpg
Heboh Uang Baru Rp80.000 dan Rp250.000, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/320/3120233/uang_kertas-M85g_large.png
Uang Kertas dari Emas Asli Beredar di Dubai, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/455/3120025/uang_baru-kCtQ_large.jpg
Ini Lokasi Penukaran Uang Baru Lebaran 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/622/3110521/uang_koin_emas-sLmY_large.png
Pengumuman! BI Cabut dan Tarik Uang Koin Emas Ini, Tak Lagi Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086260/3-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-aGO55t1oVt.png
3 Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement