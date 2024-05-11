Gaji Bulanan Enggak Cukup? Coba Ubah Kebiasaan Bisa Jadi Lebih Hemat

JAKARTA - Gaji bulanan yang pas-pasan bisa diakali dengan mengubah beberapa gaya hidup menjadi lebih hemat. Jika tidak bisa mengelola keuangan dengan tepat, terkadang tidak terasa gaji bulanan habis dalam waktu seminggu.

Tidak dipungkiri lagi pada zaman yang serba digital terutama untuk masyarakat yang bertempat tinggal di perkotaan ini menjalankan hidup hemat merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi beberapa orang.

BACA JUGA: 4 Cara Kelola Keuangan ala Ibu Rumah Tangga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan saran kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan sederhana yang bikin boros agar gaji bulanan yang didapatkan tidak habis setelah seminggu gajian.

Dikutip dari laman Instagram resmi OJK, Sabtu (11/5/2024), berikut salah satu perbandingan contoh mengubah kebiasaan sederhana yang bikin boros menjadi lebih hemat:

BACA JUGA: 4 Tips Mudah Atur Keuangan Pasca Lebaran

Kebiasaan boros:

Ngopi cantik di cafe: Rp100.000

Beli baju branded: Rp2 juta

Menonton konser: Rp3 juta

Membawa kendaraan pribadi: Rp50.000 - Rp100.000 per hari