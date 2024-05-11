JAKARTA - Gaji bulanan yang pas-pasan bisa diakali dengan mengubah beberapa gaya hidup menjadi lebih hemat. Jika tidak bisa mengelola keuangan dengan tepat, terkadang tidak terasa gaji bulanan habis dalam waktu seminggu.
Tidak dipungkiri lagi pada zaman yang serba digital terutama untuk masyarakat yang bertempat tinggal di perkotaan ini menjalankan hidup hemat merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi beberapa orang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan saran kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan sederhana yang bikin boros agar gaji bulanan yang didapatkan tidak habis setelah seminggu gajian.
Dikutip dari laman Instagram resmi OJK, Sabtu (11/5/2024), berikut salah satu perbandingan contoh mengubah kebiasaan sederhana yang bikin boros menjadi lebih hemat:
Kebiasaan boros:
Ngopi cantik di cafe: Rp100.000
Beli baju branded: Rp2 juta
Menonton konser: Rp3 juta
Membawa kendaraan pribadi: Rp50.000 - Rp100.000 per hari