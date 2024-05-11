Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Keputusan Finansial untuk Para Kaum Mendang-mending, Beli Rumah atau Ngontrak?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |22:01 WIB
Keputusan Finansial untuk Para Kaum Mendang-mending, Beli Rumah atau Ngontrak?
Tips keputusan finansial bagi kaum mendang mending (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Tips mengambil keputusan finansial bagi kaum mendang-mending. Keputusan finansial untuk masa depan merupakan hal yang penting untuk menunjang kehidupan yang teratur.

Perencanaan keuangan adalah hal yang penting bagi masa depan. Meski masih muda, keputusan keuangan yang diambil akan sangat berpengaruh dengan bagaimana kondisi keuangan di masa depan.

Apalagi untuk para kaum mendang-mending yang susah untuk memutuskan dalam memilih sesuatu. Karena itu, membuat perencanaan keuangan sekarang tidak lagi bisa sembarangan.

Di kutip dari postingan instagram @ojkindonesia, Sabtu (11/5/2024), di postingan tersebut OJK membagikan beberapa pilihan yang paling sering bikin bingung untuk para kaum mendang-mending.

Pasti banyak kaum mendang-mending diluar sana yang bingung antara beli rumah atau sewa rumah, nikah mewah atau nikah sederhana, kredit kendaraan atau naik ojek online (ojol) setiap hari dan yang paling sering bikin bingung adalah lebih baik uangnya ditabung atau investasi aja.

Itu adalah beberapa pilihan yang paling sering buat bingung para kaum mendang-mending.Tapi dari pada bingung mending baca beberapa saran dan pilihan untuk memilih sesuatu yang pas di kantong serta pilih juga berdasarkan mana yang lebih diprioritaskan untuk keperluan sehari-hari dan masa depan.

“Yuk Pahami Prioritas Kebutuhanmu Sebelum Mengambil Keputusan Keuangan” tulisnya di akun instagram OJK.

Berikut adalah pilihan dan saran yang dapat diberikan:

Beli rumah

  • Bebas untuk merenovasi rumah sesuai keinginan. 
  • Bisa menjadi aset yang dapat diwariskan atau dijual kembali.
  • Membutuhkan biaya besar untuk membeli rumah

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement