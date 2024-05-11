Keputusan Finansial untuk Para Kaum Mendang-mending, Beli Rumah atau Ngontrak?

JAKARTA - Tips mengambil keputusan finansial bagi kaum mendang-mending. Keputusan finansial untuk masa depan merupakan hal yang penting untuk menunjang kehidupan yang teratur.

Perencanaan keuangan adalah hal yang penting bagi masa depan. Meski masih muda, keputusan keuangan yang diambil akan sangat berpengaruh dengan bagaimana kondisi keuangan di masa depan.

Apalagi untuk para kaum mendang-mending yang susah untuk memutuskan dalam memilih sesuatu. Karena itu, membuat perencanaan keuangan sekarang tidak lagi bisa sembarangan.

Di kutip dari postingan instagram @ojkindonesia, Sabtu (11/5/2024), di postingan tersebut OJK membagikan beberapa pilihan yang paling sering bikin bingung untuk para kaum mendang-mending.

Pasti banyak kaum mendang-mending diluar sana yang bingung antara beli rumah atau sewa rumah, nikah mewah atau nikah sederhana, kredit kendaraan atau naik ojek online (ojol) setiap hari dan yang paling sering bikin bingung adalah lebih baik uangnya ditabung atau investasi aja.

Itu adalah beberapa pilihan yang paling sering buat bingung para kaum mendang-mending.Tapi dari pada bingung mending baca beberapa saran dan pilihan untuk memilih sesuatu yang pas di kantong serta pilih juga berdasarkan mana yang lebih diprioritaskan untuk keperluan sehari-hari dan masa depan.

“Yuk Pahami Prioritas Kebutuhanmu Sebelum Mengambil Keputusan Keuangan” tulisnya di akun instagram OJK.

Berikut adalah pilihan dan saran yang dapat diberikan:

