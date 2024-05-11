4 Tips Persiapkan Biaya Pendidikan Anak yang Makin Mahal

JAKARTA – Biaya pendidikan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Masyarakat dapat menghadapinya dengan menyiapkan dana pendidikan anak sejak dini.

Setiap tahunnya, uang pangkal sekolah rata-rata meningkat 10% hingga 15%, sementara itu data inflasi BPS Agustus 2023 menunjukkan bahwa inflasi dari biaya pendidikan dapat mencapai 2,38%.

Peningkatan biaya pendidikan ini tentu akan menjadi beban ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat. Sehingga, perlu adanya persiapan yang lebih matang untuk membekali pendidikan yang layak bagi anak.

Melansir dari Instagram resmi OJK, Sabtu (11/5/2024) berikut 4 tips mudah menyiapkan dana pendidikan anak:

1. Tentukan biaya pendidikan anak yang dibutuhkan sesuai jenjang pendidikan anak

2. Tentukan target berapa uang yang harus ditabung setiap bulannya