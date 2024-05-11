57 Juta Pelajar Indonesia Miliki Tabungan Rp32,8 Triliun

JAKARTA - 85,58% pelajar Indonesia atau sekirta 57,05 juta orang telah memiliki tabungan. Menabung menjadi hal yang paling sederhana untuk mengajarkan kepada anak bagaimana cara mengelola keuangan.

Hal ini menjadi langkah awal untuk membentuk kebiasaan keuangan yang baik pada anak. Dengan menabung, anak-anak dapat belajar disiplin, pengendalian diri, hingga mengenal nilai dari uang yang mereka punya.

Dilansir dari Instagram resmi OJK, Sabtu (11/5/2024) di Indonesia, sebanyak 85,58% pelajar sudah memiliki tabungan. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar Indonesia telah memiliki kesadaran dalam mengelola finansial.

Berdasarkan dari data yang tersedia, sampai dengan Triwulan I 2024 terdapat 57,05 juta pelajar Indonesia yang sudah memiliki rekening tabungan.