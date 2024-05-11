Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

57 Juta Pelajar Indonesia Miliki Tabungan Rp32,8 Triliun

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 11 Mei 2024 |17:49 WIB
57 Juta Pelajar Indonesia Miliki Tabungan Rp32,8 Triliun
85% pelajar Indonesia sudah punya tabungan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 85,58% pelajar Indonesia atau sekirta 57,05 juta orang telah memiliki tabungan. Menabung menjadi hal yang paling sederhana untuk mengajarkan kepada anak bagaimana cara mengelola keuangan.

Hal ini menjadi langkah awal untuk membentuk kebiasaan keuangan yang baik pada anak. Dengan menabung, anak-anak dapat belajar disiplin, pengendalian diri, hingga mengenal nilai dari uang yang mereka punya.

Dilansir dari Instagram resmi OJK, Sabtu (11/5/2024) di Indonesia, sebanyak 85,58% pelajar sudah memiliki tabungan. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar Indonesia telah memiliki kesadaran dalam mengelola finansial.

Berdasarkan dari data yang tersedia, sampai dengan Triwulan I 2024 terdapat 57,05 juta pelajar Indonesia yang sudah memiliki rekening tabungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement