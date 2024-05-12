7 Rekomendasi Pekerjaan Freelance untuk Pemula

JAKARTA - 7 rekomendasi pekerjaan freelance untuk pemula. Masyarakat bisa mencoba pekerjaan freelance ini untuk mendapatkan penghasilan dan pengalaman tambahan.

Freelance merupakan salah satu pekerjaan yang menarik dan diminati pada saat ini. Pekerjaan freelance memiliki waktu dan tempat yang cukup fleksibel, sehingga dapat masyarakat kerjakan kapan dan dimana saja.

Selain itu, pekerjaan freelance juga merupakan pekerjaan yang berbasis proyek. Masyarakat dapat menyesuaikan proyek yang akan diambil dengan minat dan bakat yang dimiliki. Berbeda dengan pekerjaan tetap yang memiliki keterikatan kontrak kerja dalam jangka panjang, pekerjaan freelance tidak memiliki keterikatan kontrak kerja dalam jangka panjang tersebut.

Berikut 7 rekomendasi pekerjaan freelance untuk pemula untuk dapat masyarakat coba yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (12/5/2024) :

1. Fotografer

Fotografer merupakan salah satu pekerjaan freelance yang dapat dicoba untuk masyarakat yang menyukai dan mendalami dunia fotografi. Sebagai freelance, masyarakat juga dapat menentukan harga dari jasanya tersebut. Masyarakat dapat menjualkan hasil foto-foto yang dimilikinya ataupun membuka jasa untuk berbagai acara seperti acara kelulusan, pernikahan dan lain sebagainya.

2. Copywriter

Copywriter merupakan salah satu dari 7 rekomendasi pekerjaan freelance untuk pemula yang dapat dicoba. Pekerjaan ini cocok untuk masyarakat yang menyukai menulis. Copywriter sendiri merupakan pekerjaan menulis yang berfokus pada penulisan iklan, promosi dan lain sebagainya. Namun, seorang copywriter juga dapat menulis berita, artikel dan lain sebagainya.

3. Penerjemah

Penerjemah merupakan pekerjaan yang cocok bagi masyarakat yang memiliki kemampuan berbahasa asing. Biasanya tugas dari penerjemah adalah menerjemahkan dokumen atau percakapan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.

4. Video Editor

Selanjutnya, pekerjaan freelance video editor. Bagi masyarakat yang menyukai dan mendalami dunia video editing dapat mencoba pekerjaan freelance video editor. Pekerjaan dari video editor sendiri adalah mengedit video sebaik mungkin sesuai keinginan klien.