Naik 20%, MSIG Life (LIFE) Bayar Klaim Rp164 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) membayarkan klaim meninggal dunia dan kesehatan sebesar Rp164 miliar selama kuartal pertama di 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari klaim kesehatan.

"Dari klaim yang sudah kami bayarkan, klaim kesehatan meningkat 20% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, salah satunya penyebabnya adalah inflasi medis yang meningkat selama beberapa tahun terakhir," kata CEO & Presiden Direktur MSIG Life Wianto Chen dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Adapun klaim kesehatan baik individu dan nasabah kumpulan MSIG Life terbanyak disebabkan karena berbagai penyakit seperti: Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), infeksi pencernaan, thypus hingga Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Tingginya kasus klaim atas beberapa penyakit seperti DBD, ISPA hingga infeksi pencernaan perlu diwaspadai," kata Head of Customer & Marketing MSIG Life Lukman Auliadi.

Untuk itu, Perusahaan mengajak masyarakat Indonesia untuk terus menjaga gaya hidup sehat, memperhatikan asupan nutrisi, menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan berolahraga dengan cukup khususnya di musim pancaroba seperti saat ini.

Sementara itu, saat ini perusahaan memiliki RBC sebesar 1.998% pada Maret 2024, atau di atas ketentuan minimum dari regulator sebesar 120%.

