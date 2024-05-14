Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dolar AS Kembali Perkasa, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.100/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |16:03 WIB
Dolar AS Kembali Perkasa, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.100/USD
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup melemah 19 poin atau 0,12% ke level Rp16.100 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (14/5/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.133 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat sedikit, konsolidasi setelah perubahan baru-baru ini karena fokus beralih ke data inflasi AS yang akan datang untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga.

"Namun, volatilitas ini kemungkinan akan berkurang pada awal minggu baru ini karena para pedagang menunggu rilis data inflasi AS terbaru, yang kemungkinan akan menentukan sentimen jangka pendek mengenai potensi penurunan suku bunga," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Para analis memperkirakan laporan CPI yang penting pada hari Rabu akan menunjukkan kenaikan inflasi sebesar 3,6% dari tahun ke tahun, yang akan menjadi kenaikan terkecil dalam tiga tahun terakhir.

Kedua data tersebut kemungkinan besar akan menjadi faktor dalam prospek suku bunga AS, setelah data inflasi yang terlalu panas sepanjang kuartal pertama membuat pasar sebagian besar tidak memperhitungkan sebagian besar spekulasi penurunan suku bunga tahun. ini.

Halaman:
1 2
