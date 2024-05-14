Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Pinjol Bisa Hangus Jika Tidak Dibayar? Ini Jawabannya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |03:01 WIB
Pinjol Bisa Hangus Jika Tidak Dibayar? Ini Jawabannya
Pinjaman online bisa hangus (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan tidak sedikit dari masyarakat yang secara sengaja tidak membayar tagihan pinjaman online (pinjol) dengan harapan akan lunas secara otomatis.

Bentuk stigma tersebut kerap terjadi bagi masyarakat yang melakukan pinjol ilegal.

Hal utama yang perlu diketahui adalah pinjol memiliki batas maksimum waktu selama 90 hari untuk menagih hutang dari pengguna layanan.

Berdasarkan mantan Menko Polkuham, Mahfud MD, menyatakan bahwa secara hukum pinjol ilegal memang tidak sah. Dikatakan tidak sah karena begitu banyak syarat yang tidak dipenuhi, baik syarat subjektif maupun objektif.

Lain hal dengan pinjol legal. Pinjol legal memiliki izin resmi dari OJK secara langsung. Pinjaman yang berasal dari pinjol legal dinyatakan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, maka pinjaman yang diberikan kepada debitur otomatis sah secara hukum.

Selain itu, tiap pinjaman disesuaikan dengan peraturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang berlaku.

Halaman:
1 2
