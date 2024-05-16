Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kalbe Farma Tebar Dividen Rp1,4 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:17 WIB
Kalbe Farma Tebar Dividen Rp1,4 Triliun
Kalbe Farma Tebar Dividen. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) memutuskan membagikan dividen Rp1,4 triliun untuk tahun buku 2023. Keputusan pembagian dividen telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini.

Nantinya para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp31 per saham. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah pengumuman hasil RUPST dengan jadwal dan tata cara yang akan segera diumumkan.

“Dividen yang kami bagikan setara 52% dari laba bersih yang pendanaannya dari dana kas internal kami,” kata Direktur KLBF, Kartika Setiabudy saat konferensi pers di Kalbe Innovation Center Jakarta pada Kamis (16/5/2024).

Perihal kinerja, KLBF membukukan laba bersih sebesar Rp2,76 triliun sepanjang tahun 2023 lalu. Angka itu turun 18% dibandingkan tahun 2022 lalu yang sebesar Rp3,38 triliun.

