JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Hal itu dilakukan sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius mengatakan, pembelian kembali saham perseroan akan dilaksanakan terhitung sejak 9 Februari hingga 8 Mei 2022.

"Biaya yang timbul dari pembelian kembali saham adalah imbalan jasa atas transaksi pembelian saham di BEI melalui perusahaan perantara pedagang efek, yaitu sekitar 0,1% dari nilai transaksi," tulis Vidjongtius dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (9/2/2022).

Adapun perkiraan nilai nominal saham yang akan dibeli kembali adalah maksimum Rp1 triliun dengan jumlah saham maksimum 588 juta lembar saham-saham.

Vidjongtius menjelaskan KLBF berencana menggunakan dana internal dan pinjaman sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembelian saham. Kalbe Farma sendiri memperkirakan dampak biaya bunga dari pinjaman sekitar Rp29 miliar per tahun.

Dengan mempertimbangkan penurunan pendapatan tersebut secara pro rata, Kalbe Farma memperkirakan proforma laba per saham periode 9 bulan 2021 adalah Rp48,3 per saham dibandingkan laba per saham yang dibukukan sebesar Rp48,8 per saham.

“Perseroan membatasi harga pembelian saham sebesar maksimum Rp 1.700 per saham. Pembelian saham akan dilaksanakan melalui transaksi di BEI, dan untuk itu perseroan akan menggunakan jasa dari perantara pedagang efek,” tuturnya. Menurut Vidjongtius, pembelian kembali saham diharapkan dapat menstabilkan harga dalam kondisi pasar yang fluktuatif, serta memberikan keyakinan kepada investor atas nilai saham perseroan secara fundamental. Pembelian kembali atas saham KLBF juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam mengelola modal jangka panjang. “Saham treasuri dapat dijual di masa yang akan datang dengan nilai yang optimal jika perseroan memerlukan penambahan modal,” pungkas Vidjongtius.