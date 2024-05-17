JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih didominasi oleh volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan oleh MA60.
Analis MNC Sekuritas mengatakan, apabila IHSG mampu menembus kembali 7.266 sebagai resistance terdekatnya, maka akan menuju level selanjutnya.
"Maka IHSG akan menguji rentang area 7.289-7.355 untuk membentuk wave [c] dari wave B," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (17/5/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.130, 7.045 dan resistance 7.266, 7.331.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ASSA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 800-830
Target Price: 860, 900
Stoploss: below 775